漫画家の倉田真由美氏（54）が2日、X（旧ツイッター）を更新。自民・高市早苗首相（64）をめぐる一部批判について私見を述べた。「それにしても高市首相など他人の挙動を『色仕掛け』とか決めつけるの、いかがなものか」と投げかけた上で「ドイツのメルケル元首相は胸の谷間出しまくりだったけど、あれ、色仕掛け？本人の内心分からないのに決めつける他人がいるせいで、女がどれだけ不自由になるか考えてみてほしい」とつづった。