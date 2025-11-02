11月2日、東京11Rで行われた第172回天皇賞・秋（3歳上オープン・G1・芝2000m・1着賞金＝3億円）は、C.ルメール騎乗の1番人気、マスカレードボール（牡3・美浦・手塚貴久）が、G1初制覇を飾った。勝ちタイムは1分58秒6（良）。2着に3番人気のミュージアムマイル（牡3・栗東・高柳大輔）、3着に8番人気のジャスティンパレス（牡6・栗東・杉山晴紀）が入った。G1馬7頭が競演した豪華メンバーの天皇賞・秋を制したのは、クリスト