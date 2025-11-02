え？トヨタ新型「ハイラックス」世界初公開へトヨタのタイ法人（Toyota Motor Thailand Co., Ltd.）は、公式Youtubeにおいて新型「ハイラックス」のティザー映像を投稿しました。2025年11月10日にその詳細が明らかになるようです。【画像】超カッコイイ！ これが「新型ハイラックス」の画像です。（30枚以上）では、どのような進化を遂げるのでしょうか。トヨタ新型「ハイラックス」世界初公開か？11月10日に詳細明らか