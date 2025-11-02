「CANMAKE（キャンメイク）」から、2025年10月下旬発売の新商品が到着しました。もはや定番の「むちぷるティント」からはブランド40周年を記念したカラーが登場。そして大人気のパウダーは限定キルティングパッケージが可愛すぎる！どれも見逃せないから、売り切れ前にチェックしてみてください♡※記事のリンクより購入いただくと、売上の一部がPouchに還元されることがあります【40周年記念カラー】とろけるような潤いテク