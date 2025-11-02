アメリカ競馬の祭典「ブリーダーズカップ」のクラシックが行われ、日本から参戦したフォーエバーヤングが優勝しました。【映像】レースのダイジェスト＆藤田オーナーが喜び爆発2日早朝に行われた、アメリカのダート競馬の最高峰「G1」である「ブリーダーズカップ」。ダート2000mのクラシックに日本のフォーエバーヤングが出走しました。去年3位のリベンジを期して臨んだ一戦は、最初の直線から2番手後方につける展開。そして