今年のクリスマスも、モロゾフから心ときめく限定スイーツが登場します♡サンタクロースやトナカイの愛らしいパッケージに包まれたお菓子たちは、贈り物にも自分へのご褒美にもぴったり。アドベントカレンダーやブック型チョコ、刺繍入りポーチなど、ホリデー気分を盛り上げるアイテムが勢ぞろいです。今年の冬は、モロゾフの甘い魔法で特別な時間を過ごしてみませんか？ かわいいパッ