現地11月２日に開催されるリーグカップ準決勝で、前田大然、旗手怜央、山田新、稲村隼翔を擁するセルティックが、宿敵のレンジャーズと対戦する。大一番を前に、マーティン・オニールが前田について語った。地元紙『THE SCOTTISH Sun』が伝えている。28歳の日本代表FWは、自身の誕生日翌日にあたる先月29日のフォルカーク戦（４−０）で、66分から出場。怪我で欠場が続いていたなか、約１か月ぶりにピッチに立った。 昨