エジプトのギザの三大ピラミッド近くで、およそ20年にわたり建設が続いていた「大エジプト博物館」が1日、開館し大規模なセレモニーが行われました。古代エジプト文明の遺物を展示する「大エジプト博物館」が1日、全面的に開館し、シシ大統領や各国の首脳らが出席して大規模なセレモニーが行われました。花火や音楽、歌などに加え、ドローンショーでは古代エジプト文明を象徴するデザインなどが夜空に描かれました。AP通信などによ