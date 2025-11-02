タレントのマツコ・デラックスが２日放送の「週刊さんまとマツコ」（ＴＢＳ系）に出演し、お笑い界の賞レースの多さとテレビ局の矛盾を指摘した。明石家さんまが「（賞レースが）多すぎてアカン言うてた。３か月に１回大会がある。チャンピオンになった値打ちがなくなってきてんねんって」と若手芸人の嘆きを紹介。マツコも「ブラックマヨネーズ（２００５年Ｍ―１優勝）、フットボールアワー（０３年Ｍ―１優勝）の時代の記憶