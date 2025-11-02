元乃木坂４６で女優の生駒里奈が２日、都内で行われた特別編集版「機動戦士ガンダム鉄血のオルフェンズウルズハント―小さな挑戦者の軌跡―」／同時上映「機動戦士ガンダム鉄血のオルフェンズ」１０周年記念新作短編「幕間の楔」（まくあいのくさび）公開記念舞台あいさつに三日月・オーガス役の河西健吾とともに登壇した。「機動戦士ガンダム鉄血のオルフェンズ」の１０周年記念プロジェクトとして、１０月３１日から