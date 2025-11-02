◆横浜市長杯争奪第２１回関東地区大学野球選手権大会（第５６回明治神宮野球大会出場決定戦）第１日▽１回戦千葉経大３―９創価大（横浜スタジアム）ヤクルトから３位指名された創価大の右腕・山崎太陽（帝京五）が５点リードの９回２死一、二塁から登板。相手打者に対して立ち上がり３ボールとしたが、１―３から三ゴロに仕留めて最後を締めた。「緊張感はなく楽しんで投げられました」と笑顔で振り返った。最速１４９キ