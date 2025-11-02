プロ野球・中日ドラゴンズの柳裕也投手の妻で元モデルの真子さんが2025年11月1日、インスタグラムを更新し、夫婦のツーショット写真とコメントを発表した。「この度は夫の記事でお騒がせしてしまい...」柳投手をめぐっては、週刊文春が10月22日に不倫スキャンダルを報じていた。LINEメッセージのやりとりや柳投手への直撃取材の様子などを明かしていた。妻の真子さんは1日、柳投手とのツーショット写真を添え「みなさんお久しぶり