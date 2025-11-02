１０月２６日、第１３８回広州交易会の日本館。（広州＝新華社記者／黄浩苑）【新華社広州11月2日】中国広東省広州市で開かれた第138回中国輸出入商品交易会（広州交易会）第2期（10月23〜27日）は、匠の技が生む美を世界へ売り込もうとする日本企業が目を引いた。日本の栃木県益子町周辺を産地とする益子焼の窯元、わかさま陶芸の若林健吾社長は長年、この世界的に有名な広州交易会へ参加したいと考えていた。中国のビザ免除