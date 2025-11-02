「ワールドシリーズ・第７戦、ブルージェイズ４−５ドジャース」（１日、トロント）ドジャースが逆転で球団史上初のワールドシリーズ連覇を果たした。シャンパンファイト後、大谷翔平投手は米ＦＯＸスポーツの中継に出演。改めてＭＶＰを獲得した山本由伸投手について「本当に彼が世界でNo.１の投手だと思っているし、チームもそう思っている。異論はないんじゃないかなと思います」と語った。白のＴシャツで帽子を後ろ向き