「ワールドシリーズ・第７戦、ブルージェイズ４−５ドジャース」（１日、トロント）ドジャースは試合後、３日（日本時間４日）にロサンゼルスで優勝パレードを行うと発表した。昨年と同様に、終了後にドジャースタジアムで優勝セレモニーを行うという。昨年のパレードでは大谷翔平投手が妻・真美子さん、愛犬・デコピンと一緒にパレードバスに乗ってファンの歓声に応えた。歓喜のシーンが再び、ロサンゼルスで見られることに