小田急電鉄は、神奈川県の秦野(はだの)市制施行70周年を記念し、小田急秦野駅の列車接近メロディーに、ロックバンドLUNA SEAの楽曲「ROSIER」と「I for You」を採用すると発表しました。この秦野市は、LUNA SEAのメンバー4人が幼少期を過ごした故郷であり、まさにバンドの核が生まれた「聖地」とされています。彼らのサウンドが2025年11月末頃から駅のホームに流れ、地域の活性化とファンへのサプライズを届けます。メンバー4人が