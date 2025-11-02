大晦日。時計の針が19時20分を過ぎたころです。「もうすぐ、始まるわよ」母の声が台所に響きわたります。「え〜〜〜〜っ!?まだ、お煮しめができていないのに……。『紅白』って、こんな早い時間に始まるんだっけ？」ぶつぶつ文句を言うわたしに、母が呆れたような声で答えます。「何言ってんの？何年も続けて出ていたのに、そんなことも知らないの？」いや……あの……もちろん、わかってはいます。2023年は明治座、