日本が資金と技術の両面で支援をしてきた「大エジプト博物館」が正式にオープンしました。無数のドローンを使って空に映し出されたツタンカーメンの「黄金のマスク」。エジプトの首都カイロ近郊のギザで「大エジプト博物館」が1日、正式にオープンし、記念式典が開かれました。ツタンカーメンの「黄金のマスク」など、古代エジプトに関連した出土品、5万点以上が収蔵され、単一の文明を扱うものとしては、世界最大規模の博物館にな