1日、米ロサンゼルス・リトルトーキョーにある大谷翔平選手の壁画の前で、ドジャースのワールドシリーズ連覇を喜ぶファン（共同）【ロサンゼルス共同】米大リーグのワールドシリーズをドジャースが連覇した1日、球団の地元ロサンゼルスで試合を見守ったファンも歓喜に沸いた。「最高だ」。路上に繰り出したファンは歓声を上げて喜びを分かち合い、日本人選手の貢献をたたえた。街中では花火が打ち上がる音が響き、行き交う車はク