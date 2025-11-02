お笑いコンビ、スピードワゴンの井戸田潤さんの妻で、第2子妊娠中のモデルの蜂谷晏海さんが、自身のインスタグラムを更新。友人家族と一緒に焼き肉店へ出かけた様子を報告しました。 【写真を見る】【 蜂谷晏海 】「お腹も前に突き出てきた」妊娠中の姿を公開友人家族と念願の焼き肉を堪能蜂谷さんは、「お友だちファミリーと念願の焼き肉へ！」と投稿。週末限定で子ども連れでも入店できる焼き肉店を訪れたことを明かして