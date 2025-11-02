吉村洋文日本維新の会代表、大阪府知事が２日、読売テレビ「そこまで言って委員会ＮＰ」に出演し、維新の会共同代表の藤田文武氏の“公金環流”報道について言及した。パネリストの西田亮介氏が「足元で藤田さんのスキャンダルが出てきている。どうなさるんですか」と問うた。吉村氏は「藤田さんが来週きちんと説明すると言ってます。中身について、実際に実体のある取引であるということと、藤田さんがきちんと説明したいこ