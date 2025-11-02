【モデルプレス＝2025/11/02】日本テレビ系「おしゃれクリップ」（毎週日曜よる10時〜）の公式Instagramが11月1日、更新された。俳優の寺田心の鍛え上げられた筋肉を公開し、反響が寄せられている。【写真】現在17歳 人気天才子役のマッチョボディ◆寺田心、鍛え上げられた筋肉披露投稿では「大人びたコメントで天才子役として大ブレイク！現在は筋肉ムキムキの17歳へと成長」と寺田を紹介。上着を脱ぎ、半袖のインナー姿で腕を曲