◇ノルディックスキー・ジャンプ全日本選手権兼ＮＨＫ杯（２日、札幌・大倉山ジャンプ競技場）２２年北京五輪ノーマルヒル金メダルの小林陵侑（チームＲＯＹ）は、体調不良のため欠場する。１０月３１日の公式練習に出場し、１３５・５メートルの大ジャンプを披露するなど好調で、１日もＵＨＢ杯が悪天候で中止になったとはいえ、トークショーに参加し、会場を沸かせていた。