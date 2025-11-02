大阪・読売テレビの「そこまで言って委員会ＮＰ」（日曜・後１時３０分）が２日、放送され、元厚労省官僚で元衆議院議員の豊田真由子氏がパネリストとして登場。９月に参政党のボードメンバー兼政調会長補佐に就任してからは初めての出演で、同局・野村明大アナウンサーに「およそ５か月ぶりの登場になります。参政党政調会長補佐の豊田真由子さんです」と紹介されると、白いスカートスーツ姿の豊田氏は両手を広げ、笑顔で応えた