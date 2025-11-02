ＪＲＡは１１月２日、メルボルンＣ・Ｇ１（１１月４日、オーストラリア・フレミントン競馬場・芝３２００メートル）の出馬表を発表した。Ｄ・レーン騎手とコンビを組む日本のシュヴァリエローズ（牡７歳、栗東・清水久詞厩舎、父ディープインパクト）は２４頭立ての５番枠に決まった。清水久調教師は「良い枠だと思います。馬は順調ですので、このままレースまで変わらず行ければと思います」と好感触だった。総賞金額は１００