◆学生３大駅伝第２戦全日本大学駅伝（２日、名古屋市熱田神宮西門前スタート〜三重・伊勢市伊勢神宮内宮宇治橋前ゴール＝８区間１０６・８キロ）駒大が５時間６分５３秒で２年ぶり最多の１７回目の優勝を飾った。２位の中大に２分１秒の大差をつけて圧勝した。３位は青学大。前年覇者で今季開幕戦の出雲駅伝（１０月１３日）で優勝した国学院大は４位だった。大会連覇と大学駅伝連勝を狙った国学院大は、３区で新エースの野