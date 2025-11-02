タレントで実業家の板野友美（34）が2日、都内で最新美容について学ぶイベント「Beauty＆MedicalCollection2025」にスペシャルゲストとして出席した。美容習慣の1つとしてアイドル時代からこだわっているのは「手料理」。夫はプロ野球東京ヤクルトスワローズの高橋奎二投手（28）で、4歳の娘を持つ母でもある板野は「コンビニのご飯や冷凍食品はあまり食べません。子供もいますし、旦那もアスリートなので、栄養を考えてい