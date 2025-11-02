日本時間２日にカナダのトロントで行われた米大リーグのワールドシリーズ第７戦は、ドジャース（ナ・リーグ）が延長１１回の末に５−４でブルージェイズ（ア・リーグ）に競り勝ち、球団初の連覇を果たした。激闘が多かったシリーズを振り返ると、ドジャースにとっては、負けてもおかしくないシリーズだったことが分かる。（デジタル編集部）シーズン中は、圧倒的な打力を武器に地区優勝を果たしたドジャースだが、このシリーズ