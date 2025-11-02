男子60キロ級3回戦足立悠晟（右）と対戦する高藤直寿。敗退した＝千葉ポートアリーナ柔道の講道館杯全日本体重別選手権最終日は2日、千葉ポートアリーナで男子7階級が行われ、60キロ級は2021年東京五輪金メダルの高藤直寿（パーク24）が3回戦で敗退した。足立悠晟（天理大）に優勢で屈した。100キロ超級にはパリ五輪代表の斉藤立（JESエレベーター）が出場。今年の世界選手権個人戦代表は出場していない。大会後に12月のグラ