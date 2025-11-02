「ワールドシリーズ・第７戦、ブルージェイズ４−５ドジャース」（１日、トロント）ブルージェイズが激闘の末に敗れ、１９９３年以来となるワールドシリーズ制覇を逃した。昨季、地区最下位からのＶ字回復はならなかった。１点を追う延長十一回、先頭のゲレーロＪｒ．が二塁打で出塁し、１死一、三塁の好機を作ったが、最後はカークが遊ゴロ併殺。ポストシーズン８本塁打でチームをけん引してきたゲレーロＪｒ．はベンチに戻