今夏に湘南ベルマーレからデンマーク１部のコペンハーゲンに赴いた鈴木淳之介が、移籍後初ゴールを決めた。現地11月１日、スーペルリーガの第14節が行なわれ、コペンハーゲンはホームでフレゼリシアと対戦。３−２で勝利を収めた。前節に引き続き、右SBで先発した鈴木は２−１で迎えた77分、ペナルティアーク付近で味方からのパスを受け、左足を振る。ニアサイドを突いたシュートでゴールネットを揺らした。 フル出場