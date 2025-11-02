SVリーグ女子、アランマーレ山形はきょうクインシーズ刈谷と対戦。2セット先取されての第3セット、デュースにもつれ込むなど粘りを見せましたが、２７対２９で落としました。セットカウント０対３で敗れ開幕から８連敗となりました。