◇ワールドシリーズ第7戦ドジャース5―4ブルージェイズ（2025年11月1日トロント）ドジャースは1日（日本時間2日）、ブルージェイズとのワールドシリーズを4勝3敗で制し、球団史上初のWS連覇を果たした。世界一を受け、3日（同4日）に優勝パレードを実施することを発表した。球団公式ホームページによると、パレードは3日午前11時（同4日午前4時）にテンプル通りとブロードウェイの交差点からスタートし、グランド・アベ