ドジャース・大谷翔平投手（31）がグローバルアンバサダーを務める飲料メーカー「伊藤園」の「お〜いお茶」公式Xが2日に更新され、敵地トロントで行われたワールドシリーズ（WS）第7戦でブルージェイズを破り、球団初の連覇を達成したドジャースと、大谷を祝福した。同Xで「祝！ドジャース優勝！お〜いオオタニサン！球団史上初の2連覇おめでとうございます！」と祝福。「2025年も最高の感動を、ありがとうございましたい