2日のボートレース多摩川「第16回ボートレースレディースVSルーキーズ」5日目10Rで広中智紗衣（44＝東京）がコンマプラス04、植木美帆（21＝東京）が03、三嶌こころ（24＝香川）が01のフライングで返還欠場、賞典除外。発売額5193万7100円の約99.3％に当たる5159万1500円が返還となり3連複、拡連複が不成立となった。レースは金田幸子（45＝岡山）が決まり手「恵まれ」で1着。2着に中村紋夕梨（あゆり、22＝愛知）、3着に長野