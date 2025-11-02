タレントの手島優（43）が2日、自身のインスタグラムを更新。1日に結婚3周年を迎えたことを報告し、家族3ショットを公開した。「11月1日は結婚記念日。祝3周年」と報告。「今年はお互いお手紙の交換してみたり、待ち合わせしてお祝いご飯食べに行ったり、なんだか付き合いたての頃を思い出した感じでした」と記念日を振り返った。家族3ショットを披露し、「夫よ、いつもありがとう。あたしゃ〜日に日に愛情が増すばかりです