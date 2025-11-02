ロシア、ウクライナ、ポーランド、ルーマニア、リトアニア、エストニア、ラトビア、バルト海【キーウ共同】ウクライナに侵攻するロシアが東欧の北大西洋条約機構（NATO）加盟国に対する領空侵犯などの挑発行為を激化させ、ポーランドやバルト3国を中心に動揺が広がっている。NATO戦闘機がバルト海などでロシア軍用機とつばぜり合いを日常的に展開、双方が直接対峙する構図が強まっている。ロシア軍は9月以降、戦闘機や無人機を