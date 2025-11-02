全国のバス会社の労働組合で構成する「私鉄バス専業組合連絡協議会」は2日までに、人手不足や運行状況を巡り加盟労組に実施したアンケートの結果を公表した。運転手不足と答えた労組が9割に上り、路線バスの減便・廃止が相次いでいる現状が判明。協議会は「バス産業は崩壊の危機だ」と訴えている。協議会によると、加盟154労組のうち144労組から回答があった。「運転手の要員は足りているか」との問いに、約92％の133労組が「