元プロ野球選手でタレントの長嶋一茂（59）が、2日放送の日本テレビ系「一茂×かまいたちゲンバ」（日曜午前10時25分）に出演。別番組で共演するサバンナの高橋茂雄と縁結びで有名な三峰神社に参拝に行ったことを明かした。一茂は「毎年三峰神社に行ってる。サバンナ高橋（茂雄）と1泊で。あいつまだ独身のときに2人で行ってたの」と語った。かまいたちの濱家隆一（41）は、相方の山内健司（44）が毎年参拝に行っていることを明