歌舞伎俳優の市川團十郎（47）が2日、自身のブログを更新。ドジャースのワールドシリーズ連覇を祝福した。團十郎は「ドジャース2年連続おめでとうございます!!素晴らしいね!」と称賛した。続けて「MVPは見ずにサウナへようやく入れたよ、、」と自身のサウナショットを添え「私的にはフリーマンさん大谷さん山本さんだと思います」と思いを明かした。