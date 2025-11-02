日本ハムの栗山英樹チーフ・ベースボール・オフィサー（ＣＢＯ）が２日、エスコンで取材に応じ、ワールドシリーズを連覇したドジャースの大谷、山本、佐々木を祝福した。監督として世界一に輝いた２３年のＷＢＣの教え子たちへ「身内感覚で見ているので思わず拍手した」と、テレビで試合を見守り、興奮冷めやまぬ様子で語った。特に先発、中継ぎでフル回転し３勝をあげ、ワールドシリーズＭＶＰに輝いた山本を絶賛した。「由伸