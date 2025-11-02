ドジャースが１日（日本時間２日）、３勝３敗で迎えたワールドシリーズ第７戦の敵地・ブルージェイズ戦で延長１１回まで突入した接戦で逆転勝ちし、球団史上初となるワールドシリーズ２年連続制覇を達成した。山本由伸投手は胴上げ投手となりＷＳ３勝目を挙げ、ワールドシリーズのＭＶＰに選ばれた。この試合を見ていたと思われる、パドレスのダルビッシュ有投手は、自身のＸ（旧ツイッター）に「山本くん色々と凄（すご）すぎ