タレント・山口智充（56）が2日、自身のインスタグラムを更新。56歳にして初めて手に入れたものを披露した。山口は「56才にして初めて手に入れたので、皆様にとっては『たかだかそんな』な事ですが一応ご報告」と切り出し、交通系ICカード「Suica」を手に入れたことを明かした。「18才から24才までのサラリーマン時代と、デビューしてからの若手時代は、バリバリ電車通勤で、毎日満員電車にゆられてたのですが、、小生、無類