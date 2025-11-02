「ワールドシリーズ・第７戦、ブルージェイズ４−５ドジャース」（１日、トロント）ドジャースが逆転で球団史上初のワールドシリーズ連覇を果たした。ＭＶＰに輝いた山本由伸投手はシャンパンファイト後の会見で「涙が出ました。久しぶりにあふれてきた。すごくうれしかったです」と語ると、会見場からは大きな拍手もわき起こった。九回、そして延長十一回と２度のピンチを切り抜けての胴上げ投手。怖さはなかったか？の問い