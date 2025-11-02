「ワールドシリーズ・第７戦、ブルージェイズ４−５ドジャース」（１日、トロント）ドジャースが死闘を制し、２年連続でワールドシリーズを制覇した。崖っぷちのチームを蘇らせたのはベテランのひと振りだった。１点を追う九回１死、ミゲル・ロハス内野手が起死回生の同点ソロ。ネクストサークルの大谷も両手を突き上げて絶叫した。前日も好守連発で勝利に貢献していたロハスは米中継局「ＦＯＸＳｐｏｒｒｔｓ」のインタ