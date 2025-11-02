韓国・ソウルの中心地にある「YE DENTAL」は、日本語対応が可能な海外デンタルクリニックです。歯の診断と歯のホワイトニングだけでなく、歯茎のメラニン除去ケアまで受けられることで、“笑顔のトーンアップ”を叶えてくれる人気スポットなんです。韓国の美容医療は、スキンケアや整形だけではありません。最近は「デンタル美容」にも注目が集まっています。 まずは丁寧な診断からスタート 来院後はカウンセリン