＜ワールドシリーズ：ブルージェイズ4−5ドジャース＞◇第7戦◇1日（日本時間2日）◇ロジャーズセンター小泉進次郎防衛相は2日、自身のX（旧ツイッター）を更新。2年連続のワールドシリーズ制覇を決めたドジャースを祝福した。小泉氏は「二刀流(#大谷翔平)、二完投(#山本由伸)二連覇、おめでとう!」と祝福をつづった。小泉氏は元球児で、神奈川・関東学院六浦高時代は甲子園を目指した。