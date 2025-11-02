Snow Man向井康二（31）が2日、都内で森崎ウィン（35）とのダブル主演映画「（LOVE SONG）」（チャンプ・ウィーラチット・トンジラー監督）公開記念舞台あいさつに登壇した。向井はタイ、森崎はミャンマーと、ともに東南アジアにルーツを持つ2人が主演した東京とバンコクを舞台に描いたラブストーリー。日タイ共同で製作され、恋に不器用なソウタを森崎、どこか影のあるカイを向井が演じた。グループでの作品以外では初主演映画と