元女子プロレスラーでタレントの北斗晶（58）が2日、インスタグラムを更新。球団初のワールドシリーズ連覇を飾ったドジャースを祝福した。北斗は「キッチンからテレビに釘付け（すっぴんで失礼しまーす）手が止まって洗剤の泡がボトボトドジャースの逆転勝利にドキドキハラハラでテレビに釘付けになりました」とキッチンで洗い物をする、自身のショットを添えた。続けて「カナダには健之介が約9年お世話になったのでホームだった