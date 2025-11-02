福岡県警久留米署は2日、久留米市山本町豊田付近の施設駐車場で同日午前8時15分ごろ、下半身を露出した男の目撃情報があったとして、防犯メールで注意を呼びかけた。犯人は60代の細見で、黒色ジャケット、黒色ズボンを着用し、一見してスーツ姿の男だったという。